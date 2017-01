Fiorentina, arriva l'agente di Kalinic: si tratta sulla clausola

18 gennaio 2017

Nikola Kalinic prepara la valigia: la Cina è la sua prossima meta, il Tianjin Quanjian di Cannavaro la prossima squadra. Giovedì arriva in Italia il suo procuratore: l'incontro tra Ramadani e Corvino, responsabile del mercato della Fiorentina, servirà per trovare un accordo su come by-passare la clausola. Vero è che il club cinese non ha ancora presentato un'offerta ufficiale: non intende arrivare a quota 50 mln ma a 40 l'affare dovrebbe chiudersi.