Fiorentina, Antognoni "annuncia" Pioli: "Profilo giusto"

15 maggio 2017

Ormai non è più un mistero che il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Stefano Pioli , ma è arrivata anhce la conferma "ufficiosa" da parte di Giancarlo Antognoni . "E' un allenatore con il profilo giusto - ha ammesso il dirigente viola - . Potrebbe andar bene per la Fiorentina". Insomma, tutto fatto per sostituire il partente Paulo Sousa, anche se l'annuncio arriverà soltanto al termine del campionato.

Antognoni ha poi fatto il punto sul futuro di Bernaredeschi. "Chi ha detto che è un uomo mercato? Bernardeschi è un patrimonio della Fiorentina, e giustamente la società vuole mantenerlo. Sicuramente farà il possibile per poter tenere questo giocatore. La proprietà vuole sempre rimanere a un certo livello di classifica, credo sia abbastanza inutile dar via giocatori importanti. E' chiaro che i matrimoni si fanno sempre in due o in tre a volte". In bilico anche la permanenza di Kalinic: "Il mercato non è la mia competenza, è giocatore che è appetito, ha fatto 15 gol ed è appetito da altre squadre, però chiaramente la proprietà vuol rimanere a un certo livello di classifica. Ci potrà essere qualche sacrificio, ma per rimanere a certi livelli ci voglino giocatori importanti". Sulla volata per l'Europa: "A due domeniche dalla fine non è facile, ma noi ci proviamo fino alla fine".