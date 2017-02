Cannavaro non molla Kalinic: "Il mercato in Cina è aperto tutto febbraio"

3 febbraio 2017

Fabio Cannavaro non molla la presa su Kalinic. Nonostante la dichiarazione d'amore del croato per la Viola e il suo 'no' deciso alla Cina. "Lui è la mia prima scelta per il 4-3-3 che ho in mente - ha detto il tecnico del Tianjin alla 'Gazzetta' - Ma qualcosa non ha funzionato perché al momento in cui tutto sembrava a posto alcuni mediatori hanno cambiato atteggiamento e pretese. In Cina il mercato è aperto per tutto il mese di febbraio. Vedremo".