Borussia Dortmund a Firenze per Paulo Sousa e Kalinic

24 marzo 2017

L'avventura alla Fiorentina di Sousa sembra ormai agli sgoccioli, ma gli estimatori per il tecnico portoghese non mancano. Mentre da tempo si vocifera di un interesse della Juve in caso di addio ad Allegri, il Borussia Dortmund ha iniziato a farsi sotto seriamente. Il vicepresidente del club tedesco, Michele Puller , è stato avvistato a Firenze e non è escluso che presto potrebbe incontrare il tecnico per sondare il terreno e gettare le basi per un eventuale accordo.

La società tedesca del resto pare abbia individuato nell'allenatore della Fiorentina il profilo ideale per la guida del club, che starebbe pensando a un addio con Tuchel. L'impressione è che la visita a Firenze di Michele Puller non sia casuale e che il Borussia stia già lavorando sottotraccia per anticipare altre squadre interessate al tecnico portoghese. Per Sousa, del resto, il capitolo Fiorentina ormai sembra chiuso. Città e dirigenza si aspettavano di più dal suo calcio e la scintilla col pubblico viola non è mai scoccata.



Dunque meglio guardarsi intorno. In attesa di chiarire il futuro di Allegri, la Juve resta sullo sfondo. Più concreta, al momento, sembra invece la pista che porta a Dortmund. Con Michele Puller in città non è da escludere una cena nella quale si metterebbero le basi per un accordo per la prossima stagione. Da ex Borussia, del resto, Sousa conosce bene l'ambiente. A Dortmund ha giocato dal 1996 al 1998, vincendo nel 1997 la sua seconda Champions League e la Coppa Intercontinentale contro il Cruzeiro. Ottimi ricordi, insomma. Dopo la parentesi viola, Sousa potrebbe ripartire dalla Bundesliga.