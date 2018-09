FIORENTINA, GERSON: "BUGIE SUL MIO PASSAGGIO ALLA VIOLA"

13/09/2018

Gerson, neo-centrocampista della Fiorentina ha parlato alla Gazzetta dello Sport tornando sul suo passaggio dalla Roma in maglia viola: "Quando sono arrivato a Firenze, alcuni hanno scritto e detto cose false. Si sono inventati che non ero felice. Che, addirittura, avevo chiesto alla Roma di far saltare il trasferimento e di tenermi in giallorosso. Bugie. Pioli? Fin dal primo giorno mi ha detto che devo lavorare duro come sono abituati a fare i giocatori della Fiorentina. Sento la sua fiducia. È bello".