FIORENTINA, DELLA VALLE: "OFFERTE INCREDIBILI PER CHIESA"

14/09/2018

Non è stato facile trattenere Federico Chiesa ma la Fiorentina per farlo ha detto no ad offerte pazzesche. Lo conferma il patron del club, Andrea Della Valle, alla Gazzetta dello Sport: “Chiesa pronto ad allungare il contratto con la Fiorentina? Un bel segnale: l’anno scorso tanti giocatori hanno chiesto di andare via, ora tutti credono in questo progetto. Io preferisco non fissare asticelle. Chiesa come Antognoni? Piano, la strada per diventare come Giancarlo è ancora lunga. Però Chiesa è legato alla Fiorentina. E questo è ottimo punto di partenza. Voi non avete idea di quanto ho dovuto lottare per “difenderlo”. Hanno offerto cifre incredibili per lui e altri nostri gioielli“.