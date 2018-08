FIORENTINA, CINQUE ESUBERI DA PIAZZARE

19/08/2018

Il mercato in entrata si è concluso per le squadre italiane, ma le sessioni ancora aperte negli altri campionati potrebbero ancora favorire operazioni in uscita. A queste guarda la Fiorentina, che come spiega 'Tuttosport' è alle prese con diversi esuberi. Da piazzare nei prossimi giorni Maxi Olivera, Cristoforo, Thereau e Zekhnini, più Eysseric nel caso in cui dovesse arrivare qualche offerta convincente.