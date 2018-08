FIORENTINA-CHIESA, A SETTEMBRE PRIMO INCONTRO PER IL RINNOVO

23/08/2018

La Fiorentina sta studiando una strategia per trattenere Federico Chiesa: il giocatore più talentuoso della formazione viola, che esordirà domenica contro il Chievo, guadagna 1,9 milioni a stagione e – come riporta La Nazione – è uno degli uomini-immagine della Nike. E’ molto probabile che a settembre possa tenersi il primo incontro per discutere del prolungamento di contratto: l’intenzione è quello di prolungarlo almeno fino al 2023.