FIORENTINA, CHELSEA SU CHIESA PER GENNAIO

17/09/2018

Il Chelsea è fortemente interessato a Federico Chiesa in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto scrivono i media inglesi, l’esterno della Fiorentina piace tantissimo a Maurizio Sarri che farebbe follie per averlo a disposizione in Premier League. I Blues a gennaio potrebbero anticipare la concorrenza della Juve che in estate tornerà alla riscossa per il figlio d’arte.