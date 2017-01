Mercato Empoli: offerta dalla Cina per Maccarone

20 gennaio 2017

La Chinese Super League continua a essere protagonista sul mercato italiano. Nonostante le restrizioni economiche e i vincoli sugli stranieri, un club cinese, di cui non è stato rivelato il nome, avrebbe pronta un'offerta per Massimo Maccarone dell'Empoli. Gli azzurri non vorrebbero privarsene, ma dipenderà dall'offerta.