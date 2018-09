DE LAURENTIIS: "HAJDUK? SE MI DANNO LA POSSIBILITA' LO COMPRO"

13/09/2018

A margine della riunione ECA a Spalato, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato con i giornalisti croati della possibilità di comprare l'Hajduk: "Datemi la possibilità e compro il club. Abbiamo giocato a Spalato una partita amichevole. Se Reja viene ad allenare a Spalato? Dovreste chiederlo al presidente dell’Hajduk. Io sono sempre in contatto con Reja. Costantemente, lo chiamo da anni ormai, da quando sono tornato in Serie A, gli chiedo di venire a Napoli per aiutarmi e lui rifiuta. Ecco perché sono stato sorpreso dal fatto che mi ha detto che ‘volentieri’ sarebbe venuto all’Hajduk".