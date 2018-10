CHIEVO, TRABALLA LA PANCHINA DI D'ANNA

02/10/2018

Si avvicina la sosta e si aprono possibili nuovi scenari per la panchina del Chievo. Le tre sconfitte consecutive, la vittoria che non è ancora arrivata, complicano e non poco la situazione dell'allenatore dei veneti, D'Anna. "Ultima chiamata", titola il Corriere di Verona. Domenica la sfida di San Siro con il Milan, in caso di risultato negativo la dirigenza del Chievo valuterebbe l'esonero.