Chelsea, Sarri arrabbiato con Willian: "Devo parlarci"

02/08/2018

Il futuro di Willian, fantasista del Chelsea, è avvolto da un velo di mistero. Il brasiliano, arrivato in ritiro dai compagni in ritardo a causa di un problema al passaporto, è al centro di tante voci di mercato che non piacciono assolutamente a Sarri. Il tecnico italiano, stuzzicato sulla vicenda, ha risposto così: "È tutto molto strano, devo parlarci per capire meglio”. Su Willian ci sono da tempo il Real Madrid ed il Barcellona.