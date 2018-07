Chelsea, Kanté è incedibile. Per l'attacco si punta Lewandowski

31/07/2018

Kanté non si muove dal Chelsea. Il duttile centrocampista centrale, che ha recentemente vinto il Mondiale con la Francia, è un punto fermo del progetto di Maurizio Sarri: Roman Abramovich lo sa bene e come rivelato dal Times, il patron dei Blues ha rigettato al mittente le ghiotte proposte arrivate per lui da parte del Psg. Per Kanté, che piace non poco anche alla Juventus, è pronto un maxi-ingaggio da 17 milioni di euro a stagione.