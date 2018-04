Guardiola sogna Pogba: "E' fortissimo"

22 febbraio 2016

"Pogba è fortissimo". Così Guardiola in due secondi, con tre parole, ha fatto scattare l'allarme in casa Juventus . Il prossimo anno Pep siederà sulla panchina del Manchester City e pare intenzionato a puntare tutto sul centrocampista francese. Il tecnico, dopo gli apprezzamenti ricevuti dal Polpo Paul, è uscito allo scoperto nell'intervista esclusiva di Premium Sport e ora tra i bianconeri c'è un problema in più.

"Adesso è un giocatore della Juve, è fortissimo e giovanissimo. Ha dimostrato il suo valore, ma so che è felice qui alla Juve e gli auguro una lunga carriera. Mi piacerebbe allenarlo? Non dipende da me, ma dalla società", ha precisato Guardiola al nostro Claudio Raimondi.



Parole che sicuramente faranno discutere in Inghilterra dove a giugno sbarcherà l'allenatore spagnolo con la missione di vincere tutto. E per vincere potrebbe puntare tutto su Paul Pogba che, da diverso tempo, è nel mirino del Manchester City. Servono almeno cento milioni di euro per far cadere la resistenza di Agnelli e Marotta. A Torino si gioca Juve-Bayern, ma Guardiola ha fischiato l'inizio di una partita ben più lunga.