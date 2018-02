Champions: il mercato rinforza le inglesi

1 febbraio 2018

Il mercato di riparazione che si è appena chiuso non avrà ripercussioni solo sui campionati nazionali, ma potrà spostare gli equilibri anche in Champions League . Con Juve e Real praticamente immobili, a fare la voce grossa sono state le ricchissime squadre inglesi. Il Man United si è rinforzato con Sanchez , il Chelsea con Giroud , Barkley ed Emerson , il City ha sistemato la difesa con Laporte , il Tottenham un Lucas Moura in più per sorprendere la Juve, mentre il Liverpool ha perso Coutinho (andato al Barcellona, ma non schierabile in Europa) e si è rinforzato con van Dijk.

I ricchissimi club di Premier League hanno speso la bellezza di 452 milioni, molti dei quali per acquisti che sposteranno gli equilibri in vista della Champions League che ripartirà il 13 febbraio con gli ottavi. Juve e Real, finaliste dell'ultima edizione, non hanno fatto colpi in entrata. i bianconeri, per la doppia sfida contro il Tottenham, avranno un pericolo in più da tenere d'occhio: Lucas Moura, mai impiegato dal Psg, e quindi utilizzabile da Pochettino. Un unico movimento anche per lo Shakhtar Donetsk, prossimo rivale della Roma: Fonseca ha preso il terzino destro Dodò.



Tre colpi per Antonio Conte e il suo Chelsea, attesi dal Barcellona: Giroud, Emerson e Barckley. I blaugrana hanno acquistato Coutinho dal Liverpool, ma il brasiliano non può scendere in campo in Champions. Praticamente immobili anche Psg e Bayern Monaco, altre due candidate alla vittoria finale: Lassana Diarra per i parigini, l'attaccante Sandro Wagner per i bavaresi. Mourinho e il suo United hanno un asso in più nella manica del calibro di Alexis Sanchez. Rinforzi mirati in difesa, invece, per Man City e Liverpool: Guardiola ha fatto follie per Laporte, Klopp per van Djik. Una montagna di soldi spesi per alzare al cielo la coppa che tutti sognano...