Cassano dice no al Monza: "Mi sento ancora un giocatore di A, se scendo di categoria vado solo all'Entella"

01/10/2018

Antonio Cassano ringrazia e dice 'no' a Berlusconi e Galliani, che lo volevano al Monza. "E' sempre un onore quando due persone del loro spessore pensano a te - le sue parole riportare dal 'Secolo XIX' - Mi sento ancora un giocatore di Serie A, dove sono covinto di poter fare ancora la differenza. Me se proprio devo scendere di categoria... In Serie B o in Serie C andrei in una sola squadra, l'Entella. Mi piacerebbe scrivere un pezzo di storia".