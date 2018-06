Calciomercato: Torreira è dell'Arsenal, l'Atletico prende Lemar

13/06/2018

Primi colpi di mercato a livello internazionale. Sono colpi pesanti che coinvolgono anche squadre di Serie A, a livello di cessioni. Torreira, a lungo accostato al Napoli, lascia la Sampdoria ma si trasferisce in Premier: tutto fatto per il suo passaggio all'Arsenal, che sborsa 30 milioni di euro. Sorride così Ferrero, che incassa 5 milioni in più della clausola di rescissione. Intanto l'Atletico Madrid ha annunciato il principio d'accordo con il Monaco per l'arrivo di Lemar, il forte esterno della nazionale francese.