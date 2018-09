Zidane e il futuro: "Sicuramente tornerò ad allenare presto"

10/09/2018

A Zinedine Zidane manca sedersi in panchina e dare indicazioni ai suoi giocatori. E il suo ritorno potrebbe essere questione di mesi. A dirlo è stato lo stesso ex allenatore del Real Madrid alla fine della partita di suo figlio Elyaz con gli esordienti dei Blancos guidati da Xabi Alonso. Zidane ha parlato ai microfoni di RTVE del suo possibile futuro nel calcio: "Sicuramente tornerò presto ad allenare, perché mi piace ed è quello che ho fatto per tutta la mia vita".