Wenger: "Seguiamo Aubameyang, ma nulla è ancora deciso"

23 gennaio 2018

"Mkhitaryan vale Sanchez. Perdiamo un giocatore di talento, ma ne acquistiamo uno di livello altrettanto alto". Nel corso della conferenza stampa, alla vigilia della gara di ritorno contro il Chelsea, valida per la semifinale di Coppa di Lega, Arsene Wenger è tornato a commentare i movimenti di mercato che ruotano intorno all'Arsenal. "Sono convinto che Mkhitaryan possa integrarsi al meglio nel nostro meccanismo di gioco. Non ho dubbi sulle sue qualità, è molto versatile e potrà occupare svariate posizioni. La mia sfida sarà quella di di aiutarlo a esprimere tutto il suo talento", ha aggiunto.



Sull'addio di Sanchez ha ribadito: "Ha 29 anni e forse questo è il suo ultimo contratto. Finanziariamente è importante. La sua scelta va rispettata".



L'allenatore dei Gunners ha analizzato anche la trattativa per Aubameyang, in rotta con il Borussia Dortmund e più volte accostato al club londinese: "Fiducioso o meno, non saprei - ha aggiunto - Non abbiamo ancora finito di trattare col Borussia. Lui è uno dei possibili obiettivi ma ce ne sono anche altri. Li scegliamo sulla base del contributo che possono dare al club. La decisione finale, comunque, non è stata presa".