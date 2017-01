Villarreal-Pato, aria di addio: sullo sfondo Galatasaray o la Cina

24 gennaio 2017

Titoli di coda in vista per Alexandre Pato al Villarreal . Secondo quanto riporta il quotidiano catalano "Sport", l'attaccante brasiliano è stato infatti scaricato Escribà . " La sua resa è stata al di sotto delle aspettative ", ha spiegato tecnico del Sottomarino Giallo, aprendo a una possibile cessione negli ultimi sette giorni del mercato. Arrivato in Spagna in estate dal Corinthians per 3 milioni, Pato potrebbe finire al Galatasaray o in Cina .

Anche la seconda avventura del "Papero" nel calcio europeo rischia dunque di concludersi con un altro fallimento. Con la maglia del Villarreal, Pato ha giocato 24 partite sulle 30, ma non ha mai convinto, realizzando soltanto sei gol in totale (2 in Liga, 2 in Europa League, 1 in Copa del Rey e 1 nei playoff di Champions). Un magro bottino, che a questo punto potrebbe sancire l'addio di Alexandre al sogno di tornare protagonista in un campionato importante come la Liga e anche al sogno di giocare contro la Roma in Europa League e incontrare Gandini. Un appuntamento a cui l'ex attaccante del Milan teneva molto forse anche per pianificare un eventuale rientro in Italia.



Piani spezzati dallo scarso rendimento al Villarreal. Chiuso dall'arrivo al Madrigal di Adrian Lopez, dopo solo pochi mesi, per Pato sembra infatti giunta l'ora di dire già addio alla Spagna. Sulle sue tracce al momento ci sarebbe soprattutto il Galatasaray, ma non è affatto esclusa l'ipotesi di un trasferimento in Cina a suon di milioni. Il "Papero" è pronto a fare le valigie ancora una volta.