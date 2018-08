Vidal snobba l'Inter: "Barcellona miglior club al mondo, non ho avuto dubbi"

06/08/2018

"Sono in forma e vengo qui con il massimo entusiasmo - ha proseguito Vidal davanti ai media iberici -. Per me è un passo molto importante: ho raggiunto l’apice. Adesso ho voglia di allenarmi con i miei nuovi compagni per preparare al massimo la nuova stagione".



In blaugrana l’ex juventino avrà in squadra un campione come Lionel Messi: “Qui ci sono tanti grandi calciatori ma la Lionel è il migliore della storia del calcio. E’ un onore per me giocarsi insieme”.



L’ultima battuta è sul nemico storico del Barcellona, il Real Madrid: “Io non sono antimadridista e non ho una rivale personale - ha concluso Vidal. Io combatto e lotto contro tutte le sqaudre che affrontano il Barcellona. In particolare non ho alcun conto in sospeso con il Real Madrid ma spero al più presto di vincere la Champions League qui”.