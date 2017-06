United, Mou vuole Belotti: pronti 80 milioni

9 giugno 2017

Belotti non si muove. Per ora. Come previsto, il primo assalto del Milan per il "Gallo" è andato a vuoto. Troppo pochi 50 milioni più Niang o Lapadula o Zapata o Kucka. Per strappare il bomber granata a Cairo, occorrerà versare una cifra molto vicina alla clausola dell'attaccante. E dunque ecco spuntare nuovamente Mourinho , pronto a pagare 80 milioni . Un primo contatto col giocatore c'è già stato ad aprile e ora ha iniziato a muoversi anche Mendes .

Per il "Gallo", dunque, si comincia a fare sul serio. Dopo l'sms di Conte a Diego Costa, è iniziato il valzer delle punte in tutta Europa e non è detto che questa girandola di attaccanti alla fine tocchi anche Belotti. Già, perché il Manchester United da tempo segue l'attaccante granata e se l'affare Morata non dovesse andare in porto, il "Gallo" è sicuramente tra gli obiettivi alla portata dei Red Devils. Il bomber del Toro piace molto a Mourinho, che già ad fine aprile aveva espresso telefonicamente la sua stima al giocatore. E negli ultimi giorni per capie i margini di trattativa ha iniziato a muoversi anche Mendes, potentissimo agente dello Special One e mediatore di mercato dello United. Per Belotti a Manchester pare siano già pronti 80 milioni di euro. Cifra che potrebbe salire a cento (come la clausola rescissoria del Gallo) se altre operazioni non dovessero andare in porto a breve per lo Utd. L'effetto domino delle punte potrebbe portare Belotti alla corte di Mourinho.