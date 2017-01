United, Mou chiude il mercato: "Meglio comprare a giugno"

20 gennaio 2017

Mourinho chiude in anticipo il mercato di gennaio dello United . " Il momento migliore per acquistare giocatori è l'estate , a gennaio ci si deve muovere solo per risolvere qualche emergenza", ha spiegato lo Special One. " Noi stiamo bene così , in alcuni ruoli potremo avere problemi, ma spero di no", ha aggiunto. Nel frattempo il tecnico dello Utd prepara gli assalti per giugno a Griezmann, Bernardo Silva .

Per Mou, dunque, anche dopo la cessione di Depay, i Red Devils sono a posto così. "Su Depay posso dire solo cose positive, è un professionista esemplare, l'unico problema è che avevamo troppi giocatori nel suo ruolo", ha spiegato. Stando al tecnico portoghese, a Manchester in entrata non verranno effettuate altre operazioni.



I veri colpi verranno rimandati a giugno. E la lista dello Special One è già piena di campioni. In particolare, secondo i media britannici e spagnoli, Mou starebbe già lavorando per piazzare due colpi importanti. Questa estate, infatti, i Red Devils tenteranno l'assalto a Griezmann e Bernardo Silva. Per il gioiello dell'Atletico, lo Utd è pronto a mettere sul piatto una mega offerta da 80 milioni di sterline. Ma questo sarebbe solo il primo pezzo del puzzle che sta preparando lo Special One. Alle spalle del francese, infatti, Mou vorrebbe piazzare l'asso del Monaco, per cui sarebbe già pronto un altro assegno da 70 milioni di sterline. Cifre impressionanti, che difficilmente non centreranno il bersaglio questa estate.



Ma non è tutto qui. Oltre a inseguire i top player più ambiti d'Europa, Mou è sempre attento a tenersi ben stretti i giocatori più importanti della rosa per continuare a lavorare al suo progetto. E tra questi c'è sicuramente Valencia, che il tecnico portoghese considera il "miglior terzino del mondo". "Sono felice che abbia rinnovato fino al 2018. E' un privilegio avere ancora con noi un giocatore come lui"; ha dichiarato Mourinho. Mou chiude il mercato invernale dello United, ma sta già pensando a giugno.