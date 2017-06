United: Ibra e Mou si separano. Arriva Morata

9 giugno 2017

Ibrahimovic e il Manchester United si separano. Adesso è ufficiale. La Premier League ha diramato la lista dei giocatori senza contratto per la prossima stagione e nell'elenco c'è anche Zlatan. Una presenza clamorosa, ma comunque attesa in Inghilterra. Dopo il grave infortunio al ginocchio, infatti, i Red Devils, hanno deciso di non far valere l'opzione per il 2018 su Ibra , liberando il 36enne svedese e puntando tutto su Morata .

A 35 anni e con una lunga e complicata riabilitazione davanti, Ibra dunque è stato "scaricato" dallo Untied, che ha preferito non esercitare l'opzione per il 2017-2018 sullo svedese. Una decisione sicuramente sofferta dopo i 17 gol segnati nell'ultima stagione in Premier, ma inevitabile.

Il rientro di Zlatan, del resto, è previsto intorno ai primi mesi del 2018 e i Red Devils non si possono permettere di aspettarlo. Soprattutto a certe cifre, visto l'ingaggio dello svedese. Troppi i 22 milioni che ci vorrebbero per trattenere Ibra, che salterà gran parte dell'inizio della prossima stagione.

Lo sa bene Mourinho, che ha deciso di rinunciare al "suo bomber" per provare a piazzare un grande colpo in attacco sul mercato estivo. Il primo nome sulla lista dei desideri dello United è quello di Morata. E pare che col giocatore l'intesa ci sia già. L'erede di Zlatan ha già un nome. E dalla Spagna dicono che l'accordo a tre, Manchester-Real Madrid-Morata, è ormai alle porte.