Toro, pericolo cinese: il Tianjin Quanjian piomba su Belotti

14 gennaio 2017

Dopo aver strappato Witsel alla Juve a colpi di milioni, Cannavaro continua a sondare il mercato europeo a caccia di talenti. Nelle ultime settimane sul taccuino del club cinese sono finiti nomi di primissimo piano. Da Dzeko a Kalinic, passando per Bacca, Cavani, Mandzukic e Sanchez.



Al Tianjin Quanjian i soldi da investire non mancano e ora a Torino Mihajlovic trema. Con cento milioni di euro, infatti, Belotti può partire senza alcuna trattativa grazie alla clausola rescissoria per l'estero inserita da Cairo nel rinnovo del Gallo. Un'arma a doppio taglio, che a questo punto del mercato potrebbe rivoluzionare tutte le strategie e i progetti dei granata, gonfiando sì le casse del club, ma togliendo anche a gol e prospettive.



Dopo il no ai 65 milioni offerti dall'Arsenal, infatti, ai cinesi basterebbe aggiungerne altri 35 milioni per soffiare il Gallo alla Serie A. Un pericolo che a Torino ora avvertono forte. Al momento gli uomini che curano il mercato del Tianjin non hanno fatto ancora mosse ufficiali per Belotti. Prima di piazzare l'assalto al bomber granata, infatti, il lcub cinese vuole capire le intenzioni di Diego costa, che dopo l'ultimo litigio con Conte potrebbe dire addio alla Premier League e sbarcare proprio nella Super League. Sinisa incrocia le dita.