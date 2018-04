Swansea, è ufficiale: Guidolin nuovo allenatore

18 gennaio 2016

"Siamo davvero felici di averlo scelto", ha detto il presidente del club gallese Huw Jenkins. "La sua esperienza e la conoscenza di calcio saranno fondamentali per il club. Anche se abbiamo affidato la squadra ad Alan Curtis come manager ad interim, abbiamo deciso di affiancargli la persona giusta. Crediamo di averla trovata in Francesco". Guidolin sarà l'allenatore ufficiale del club, andrà in panchina e prenderà tutte le decisioni. Scartata l'ipotesi quindi che vedeva proprio il tecnico italiano come "consulente" di Curtis. Sarà il contrario.



"Guidolin ha un record eccellente, con l'Udinese ha fatto grandi cose, sviluppando un squadra pur avendo un budget ridotto: lo abbiamo visto instillare motivazioni per competere contro club più grandi ed è ciò sul quale puntiamo noi in Premier". "Inoltre - prosegue Jenkins - conosce alla grande il calcio e i giocatori europei: ci sarà di grande aiuto anche sotto l'aspetto degli acquisti. Guidolin ha mostrato grande entusiasmo nell'accettare la nostra sfida: vogliamo svoltare in campionato e salvarci".