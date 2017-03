Stoccarda, risoluzione con Grosskreutz dopo la rissa

3 marzo 2017

Dopo la rissa che l'ha visto coinvolto, Kevin Grosskreutz non è più un giocatore dello Stoccarda . Il club tedesco, con un comunicato, ha ufficializzato la risoluzione consensuale con l'esterno. "Ho fatto un errore e mi dispiace molto", ha detto il giocatore. "Accetto le decisioni della società". Il club ha spiegato: "Siamo felici che non abbia riportato conseguenze, ma i giocatori devono essere un esempio positivo per i giovani".

Lo Stoccarda ha ripercorso la vicenda, illustrandola nel comunicato: "nella notte di martedì Grosskreutz è rimasto coinvolto in una rissa nel centro di Stoccarda. Abbiamo approfondito la questione. Innanzitutto siamo felici che Kevin non abbia riportato lesioni gravi e che la sua salute sia ok. Tuttavia gli eventi avranno delle conseguenze. I giocatori della prima squadra devono essere un modello per il club e per i giovani giocatori". Così il ds Jan Schindelmeiser ha annunciato la dichiarazione consensuale con effetto immediato.



"È l'unica soluzione logica", ha commentato l'allenatore Hannes. Anche il giocatore, che ha passato 24 ore in ospedale dopo una rissa con un gruppo di minorenni, ha rilasciato una dichiarazione: "Ho sbagliato e mi spiace molto. Accetto le conseguenze e mi spiace che la mia avventura qui sia finita. Ringrazio la squadra, lo staff e i tifosi che mi hanno sostenuto anche in questi ultimi giorni". Poi, piangendo, ha interrotto la conferenza e ha annunciato di volersi concentrare su famiglia e amici: "Ora mi ritiro dal calcio professionistico. E poi, in un futuro, valuterò".