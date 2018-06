Sporting, Mihajlovic già licenziato: è durato meno di 10 giorni

26/06/2018

La scappatoia per il club lusitano - secondo quanto riporta il quotidiano Record - esiste dato che Sinisa di fatto non ha ancora iniziato ad allenare e avrebbe dovuto sostenere un periodo di prova di 15 giorni, ma la situazione resta incredibile. Non unica in Portogallo visto che una cosa simile accadde a Delneri con il Porto, licenziato ancora prima dell'inizio del campionato nel 2004.



Ciò che resta è la situazione incredibile allo Sporting Clube di Lisbona con i tifosi che chiaramente sono preoccupati. La squadra è senza allenatore, la società non ha un presidente almeno fino a settembre e i pezzi pregiati, come Carvalho, Bruno Fernandes e Gelson Martins, sono pronti a scappare dopo aver chiesto la rescissione facendo causa al club.