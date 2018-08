Sporting Lisbona, per la panchina c'è Ranieri. Ma una pista porta a Roberto Carlos

18/08/2018

La rivoluzione in casa Sporting Lisbona deve ancora compiersi del tutto. Dopo le dimissioni del presidente De Carvalho arrivate a giugno dopo che lo stesso era stato accusato di essere il mandante di un'aggressione ai calciatori, e dopo l'elezione del 73enne José de Sousa Cintra come nuovo numero uno del club, adesso si procederà a un nuovo voto. Di fronte, due cordate: da una parte Madeira Rodrigues, dall'altra Rui Jorge Rego. E l'allenatore? In pole position per il dopo José Peseiro c'è c'è Claudio Ranieri.

Madeira Rodrigues ha già un accordo con Ranieri per la panchina e con l'allenatore romano potrebbe anche arrivare John Terry, che a 37 anni potrebbe quindi provare una nuova esperienza fuori dalla Premier prima di chiudere con il calcio giocato. L'altra cordata, capitanata da Rui Jorge Rego, sta pensando invece a Roberto Carlos che, reduce da una stagione come allenatore non brillante, potrebbe avere un ruolo nella nuova dirigenza. In caso di vittoria di Rui Jorge Rego, Roberto Carlos sarà il nuovo direttore sportivo dei Leoes. Ora si attende solo l'8 settembre, data delle elezioni per il club portoghese.



