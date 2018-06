Sinisa Mihajlovic è il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona

18/06/2018

La carta d'identità dice che è nato nella ex Jugoslavia, ma Sinisa Mihajlovic è un po' come se fosse italiano visto che, a parte la breve parentesi come ct della Serbia dal maggio 2012 al novembre 2013, è dal 1992 che vive nel nostro paese, prima come calciatore e poi come allenatore tra Inter (come secondo di Mancini), Bologna, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Torino.



Ora lo aspetta forse la sfida più difficile della carriera a livello ambientale. Lo Sporting, infatti, è una polveriera con un gruppo dirigenziale spaccato e nove giocatori che hanno chiesto la rescissione unilaterale del contratto dopo essere finiti fuori rosa il 19 aprile. Uomini di peso come Rui Patricio (che si è accasato al Wolverhampton), William Carvalho, Bruno Fernandes, Gelson Martins e Bas Dost, ovvero l'ossatura della squadra. Squadra che a maggio è stata persino aggredita da un gruppo di tifosi incappucciati dopo la sconfitta con il Maritimo e la mancata qualificazione alla Champions.