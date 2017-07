Sanchez avvistato a Parigi: il Psg è a un passo

21 luglio 2017

Trattativa lampo del Psg per Alexis Sanchez . Secondo quanto riportano i media francesi, l'attaccante cileno sarebbe stato avvistato a Parigi fuori dall'Hotel Royal Monceau e la trattativa sarebbe ormai in dirittura d'arrivo (resterebbero da limare soltanto gli ultimi dettagli). Si parla di un trasferimento intorno a i 63 milioni di euro . Già sabato Sanchez potrebbe effettuare le visite mediche e firmare il contratto col Psg.

Da una parte il sogno Neymar, dall'altra la realtà Sanchez. Il Psg sembra aver scelto la sua stella. Al momento non si possono escludere ancora colpi di scena, ma tutte le informazioni proveniente dalla Francia danno ormai il cileno a un passo dal club di Al-Khelaifi. Un colpo importante, per far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra soprattutto in ambito europeo. Con una trattativa lampo, Antero Henrique, il nuovo direttore sportivo del Psg, ha incontrato il giocatore e il suo entourage all'hotel Royal Monceau di Parigi. Un vertice di mercato rapido. L'intesa, infatti, pare sia già molto vicina. Si parla di un affare da 63 milioni, col cileno che andrà a far coppia con Cavani. A fargli posto, sempre secondo i media francesi, potrebbe essere Di Maria. Il Psg sogna il tridente Cavani-Sanchez-Neymar.