Ronaldo-Psg, le smentite. Perez: "Lui il futuro del Real"

20 aprile 2016

Niente Paris Saint-Germain per Cristiano Ronaldo . Ieri France Football ha parlato di un incontro tra CR7 e il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi . Mundo Deportivo non è però dello stesso avviso e, citando fonti vicine all'entourage del giocatore e al suo agente Jorge Mendes, nega che tale incontro sia avvenuto. Sulle colonne di Abola ha anche parlato il presidente del Real Florentino Perez : "Il suo futuro è a Madrid".

Oltre a negare l'incontro, Mundo Deportivo ha raccontato di come i rapporti tra il campione portoghese e il Real siano ottimi, tanto che Ronaldo avrebbero iniziato a discutere il rinnovo del contratto con Florentino Perez. Lo stesso presidente Perez ha dichiarato che le voci riguardanti il trasferimento di CR7 a Parigi sono prive di fondamento: "Conosco Ronaldo, so che non ha dubbi riguardo al suo presente e so che il suo futuro sarà al Real Madrid".