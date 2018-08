Roma-Inter, scintille su Twitter: da Malcom a Modric, guarda che sfottò...

29/08/2018

Ogni acquisto ha il suo annuncio, sempre più originale, sui social. Se l'ultimo in ordine di tempo è stato quello del Marsiglia per Kevin Strootman, anche i club italiani non si sono mai tirati indietro nel trovare un modo bizzarro e memorabile per ufficializzare i nuovi arrivi. Annuncio stile Fortnite per il centrocampista olandese , ma la reazione social è stata inaspettata. Il canale ufficiale inglese del Marsiglia, per coinvolgere la Roma, ha inviato un chiaro messaggio ai giallorossi: "Roma, siamo stati bravi con l'annuncio? E' la prima volta, non siate duri". Da qui un botta e risposta, inatteso, tra gli account social inglesi di Roma e Inter. Se i giallorossi, in risposta ai francesi, hanno preso in giro l'annuncio di De Vrij, i nerazzurri hanno scatenato l'ilarità del web con il video mancato per il non acquisto di Malcom. Lo stesso Malcom seguito in passato dall'Inter, così come Vidal e Modric, prontamente citati dalla Roma in un live tweeting nerazzurro in una rete siglata dal croato grazie allo scambio tra il brasiliano ed il cileno. Alla finestra anche il Lione, che ha trovato il suo modo per prendere in giro il Marsiglia.