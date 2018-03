Roma, il Real Madrid vuole Alisson: pronti 60 milioni

20 marzo 2018

In testa alle classifiche di rendimento del campionato, proiettato ad un mondiale da protagonista con il Brasile, cercato dai top club europei. È un momento d'oro quello di Alisson Becker, trascinatore a suon di parate della Roma. Inutile sottolineare l'importanza delle prestazioni del brasiliano, in campionato ma soprattutto in Champions. E pensare che, arrivato nel 2016 per 7,5 milioni dall'Internacional grazie ad un'intuizione di Walter Sabatini, Alisson pareva essere un inutile doppione di Szczesny. Poi il calcio, e il mercato, hanno disegnato traiettorie differenti per i due portieri e, soprattutto, hanno dato il via libera al brasiliano, classe '92, per dimostrare tutta la sua bravura.



Il fatto è che le sue prestazioni non sono passate inosservate. Lo scorso mese il Liverpool ha tentato un abboccamento con la Roma, sospinto dalla voglia di Klopp di avere tra i pali un portiere fortissimo e in grado anche di giocare il pallone con i piedi, senza paura. Missione bloccata sul nascere dalla Roma, che non vuole privarsi di un pezzo tanto pregiato, soprattutto dopo l'addio a prezzo quasi scontato di Salah. Ora però in rampa di lancio pronto a dare l'assalto per acquistare il portiere è il Real Madrid.



Secondo il Corriere dello Sport sarebbe Florentino Perez in persona ad aver dato il via all'operazione: non ci sono ancora offerte ufficiali, ma la cifra che i Blancos sarebbero disposti a sborsare è di 60 milioni. Pronto anche un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione per Alisson, che andrebbe a guadagnare più del doppio rispetto all'ingaggio attuale. Lo scenario che si sta prospettando a Madrid è quello di un Real che sogna uno zoccolo duro brasiliano: il sogno di Perez per l'estate è Neymar, gli altri nomi sono appunto Alisson e Marquinhos.



La Roma non cederà facilmente e anzi, come ha detto Monchi nei giorni scorsi, "non c'è assolutamente nulla di vero attorno al futuro di Alisson, non ci sono offerte". Intanto però il ds sta lavorando ad una soluzione per blindare il portiere, legato alla Roma fino al 2021. L'idea è di offrire un rinnovo di contratto con adeguamento, inserendo però una clausola di rescissione molto alta.