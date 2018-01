Roma, assalto del Chelsea per Dzeko e Emerson Palmieri Sul piatto 50 milioni di euro, proposto il prestito di Batshuayi

19 gennaio 2018

Il Chelsea tenta l'assalto a Edin Dzeko. I Blues sarebbero pronti a offrire 50-55 milioni di euro alla Roma per il bosniaco ed Emerson Palmieri. Se la trattativa andasse in porto, a Trigoria prenderebbero in esame la candidatura di Sturridge e del viola Babacar, che piace al tecnico dei giallorossi Di Francesco. Ma in un primo colloquio con il Chelsea si sarebbe parlato anche di un eventuale prestito dell'attaccante belga Michy Batshuayi.

Una bomba di mercato scuote l'ambiente della Roma. Il Chelsea ha bussato alla porta dei giallorossi per Emerson Palmieri e mentre la trattativa è decollata, ecco che i blues hanno calato il carico pesante, chiedendo anche Edin Dzeko. Una mossa a sorpresa, spinta da Antonio Conte che vuole un centravanti da alternare ad Alvaro Morata, dopo la partenza di Diego Costa. E allora ecco che il Chelsea sta provando a prendere il pacchetto completo: Dzeko più Emerson Palmieri. L'offerta è ghiotta: 50-55 milioni di euro cash, subito a gennaio, oltre al prestito di Michy Batshuayi, l'attaccante belga che trova poco spazio a Stamford Bridge.



Innanzitutto la Roma non accetterebbe una cifra attorno ai 50 milioni per cedere entrambi i giocatori, ne chiederebbe almeno 65. Ma in questo momento sembra che i giallorossi vogliano tenere il punto, scorporando la trattativa e parlando della cessione solo di Emerson Palmieri. Dzeko sarebbe tenuto fuori, almeno in questo mercato di gennaio: se ne potrebbe riparlare a giugno. In fondo la Roma ha alle porte un ottavo di Champions non proibitivo con lo Shakhtar e il pensiero di affrontare un possibile quarto di finale senza Dzeko non è la prospettiva migliore. Nei giorni scorsi si era parlato anche di una possibile cessione di Nainggolan in Cina: tutte questioni possibili, perché i giallorossi, entro il 30 giugno, dovranno effettuare una cessione importante per rispettare i termini del Fair Play Finanziario.

LA ROMA CHIEDE 25 MILIONI PER EMERSON Per Emerson, la cui trattativa verrà scoroporata da quella eventuale per Dzeko, i giallorossi chiedono 25 milioni, mentre i Blues puntano sul prestito con diritto di riscatto. La Roma vuole inserire l'obbligo di riscatto. Si tratta per una via di mezzo: inserire l'obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

EMERSON, L'AGENTE CONFERMA LA TRATTATIVA Chi sicuramente è sulla via di Londra è Emerson Palmieri. Il terzino mancino è uno dei desideri di Antonio Conte. Fernando Garcia, agente del calciatore, ha confermato al Corriere dello Sport la presenza di una trattativa tra Chelsea e Roma: "È una pista concreta, ma non c'è nulla di certo. I due club ne stanno parlando, anche se al momento non ho in programma di venire in Italia in tempi stretti. Per Emerson giocare in Premier League con Conte sarebbe un sogno".



