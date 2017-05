Real, offerta shock dalla Cina per Morata

9 maggio 2017

Offerta shock dalla Cina per Alvaro Morata . Secondo quanto riportato da 'Marca', un gruppo di impresari cinesi avrebbe incontrato in settimana gli agenti del calciatore, mettendo sul piatto la bellezza di 35 milioni di euro di ingaggio per le prossime 5 stagioni . Secondo il quotidiano spagnolo, l'attaccante ex Juve avrebbe ringraziato, ma declinato l'offerta. Su di lui continua il pressing di Chelsea e Manchester United.

Tutti lo vogliono, tutti lo corteggiano e non c'è dubbio che sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Alvaro Morata, pur giocando con il contagocce, ha già segnato 20 gol in stagione, un bottino che ne fa il secondo miglior marcatore del Real Madrid dopo Cristiano Ronaldo. L'ex Juve ha sempre accettato con rispetto le scelte di Zidane, ma non c'è dubbio che questo ruolo da panchinaro di lusso li stia molto stretto. A 24 anni l'attaccante spagnolo è ormai pronto alla consacrazione e c'è la fila per assicurarselo la prossima estate.



Ci hanno provato anche i cinesi, provando a battere sul tasto economico: 175 milioni di euro per i prossimi 5 anni non li guadagnerà mai da nessuna parte e sistemerebbe generazioni e generazioni future. Ma Morata (giustamente) vuole sfondare nel calcio che conta e non ci ha messo troppo a ringraziare e rifiutare l'offerta.



Sulle sue tracce si è mosso anche il Milan, ma il suo futuro sembra essere in Premier League. Dalla Spagna sono certi che lo spagnolo abbia già un accordo con il Chelsea di Conte, dove andrà a sostituire Diego Costa, uno che non ha saputo dire no alle sirene (e agli yuan) cinesi. Morata avrebbe già trovato casa a Londra, meta prediletta della fidanzata Alice. Ad Abramovich non resta che trattare con il Real Madrid: 60 milioni di euro dovrebbero bastare a convincere Florentino Perez.