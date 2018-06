Real, Marcelo chiama Neymar: "CR7 non è il padrone del club"

7 giugno 2018

Marcelo interviene sul braccio di ferro tra CR7 e il Real . E lo fa entrando a gamba tesa, chiarendo senza mezze misure la sua posizione sulla questione e aprendo all'arrivo di Neymar a Madrid. " Non è Ronaldo il proprietario del Real Madrid, se il presidente vuole prendere qualcuno, lo farà - ha dichiarato il brasiliano- . Non è perché c'è CR7, allora Neymar non può venire ". " Un giorno O Ney verrà da noi ", ha aggiunto.

Dal ritiro del Brasile, Marcelo si sbilancia su quello che potrebbe essere il tormentone di mercato di questa estate in casa Real. CR7 parte? Neymar arriva? "Il Real deve sempre andare alla ricerca dei giocatori migliori e un giorno Ney verrà da noi - ha spiegato -. Per me Cristiano oggi è il migliore, ma Neymar di sicuro raggiungerà il suo livello". Parole chiare, che spalancano le porte dei Blancos al connazionale e sembrano allontanare Ronaldo da Madrid. Del resto sulla questione anche Marca ha iniziato a far trapelare alcune indiscrezioni su un confronto piuttosto acceso tra Florentino Perez e la stella portoghese. Stando ai ben informati, il summit sarebbe andato in scena martedì scorso e il presidente del Real avrebbe aperto alla possibile cessione di CR7. Un primo passo verso un divorzio ormai praticamente inevitabile vista la distanza tra le richieste economiche di Cristiano e l'offerta del patron dei Blancos. Il Real prepara l'addio di CR7. E Neymar è pronto a prendere il suo posto.