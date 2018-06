Real Madrid, preso il talento Rodrygo: al Santos 40 milioni

15/06/2018

Colpo in prospettiva per il Real Madrid, che venerdì ha ufficializzato l'acquisto di Rodrygo Goes dal Santos, a cui vanno circa 40 milioni di euro. Il giovane attaccante, nato il 9 gennaio 2001, nella prossima stagione resterà in Brasile e si aggregherà ai blancos a partire da luglio 2019. Per i campioni d'Europa si tratta di un'operazione simile a quella di Vinicius Junior (classe 2000), preso un anno fa dal Flamengo e lasciato in Brasile a maturare.