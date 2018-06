Real Madrid, Lopetegui è il nuovo allenatore

12/06/2018

Niente Allegri, quindi, e nemmeno Conte o Sarri o Pochettino o Guti o Klopp. Dopo aver sfogliato a lunga la rosa dei papabili per la panchina più prestigiosa d'Europa, Florentino Perez ha sciolto la riserva affidando i campioni d'Europa a Julen Lopetegui, l'allenatore della Spagna che darà l'assalto ai Mondiali. Una scelta inattesa, anche se qualcosa nei giorni scorsi era trapelato, e tanto più clamorosa se si considera che Lopetegui aveva rinnovato il proprio contratto con la Roja nemmeno un mese fa, il 22 maggio. Per questo fino a ieri perfino i media spagnoli - filo Barcellona, per la verità - erano molto perplessi sulla possibilità che la trattativa andasse in porto. Invece è fatta e, come promesso, l'annuncio è arrivato prima dei Mondiali.



Lopetegui, 51 anni, ricorda Marca, tornerà alla casa blanca dopo esserci stato sia come giocatore che come allenatore, ma sempre nel Castilla. Per il Real è stato anche capo-scout nel 2006. Per il resto tutta la trafila delle Nazionali, dalla under 19 alla nazionale maggiore, e un'esperienza in Portogallo, al Porto, tra il 2014 e il 2016. Ora, anzi, subito dopo i Mondiali, gli toccherà la panchina del Real. Non facile, dopo tre Champions di fila. Ma comunque irrinunciabile.