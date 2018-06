Real Madrid, caccia all'allenatore: salgono le quotazioni di Conte

9 giugno 2018

Sono passati quasi 10 giorni dall'addio di Zidane al Real Madrid (era il 31 maggio) e i Merengues sono ancora senza allenatore. Ecco perché, come riferito da Marca, in questo momento la priorità di Florentino Perez è quella di scegliere il nuovo tecnico: tutto il resto è così passato in secondo piano, compreso il rinnovo di Cristiano Ronaldo. Il presidente dei Blancos vorrebbe annunciarlo già giovedì prima dell'inizio del Mondiale. Il favorito Pochettino è bloccato dal Tottenham, così salgono le quotazioni di Antonio Conte .

Il primo nome individuato dal Real per sotituire Zidane era quello di Pochettino, ma gli Spurs non vogliono sentire ragioni e non sono quindi disposti a liberarlo dal contratto. Più o meno lo stesso discorso vale per Jurgen Klopp, altro profilo gradito particolarmente a Florentino Perez. La situazione dunque non è semplice ma con il passare delle ore, a Madrid, il tecnico che più sta guadagnando posizioni è Antonio Conte.



L'ex ct azzurro è legato al Chelsea fino al 2019 e il divorzio da Abramovich, da mesi, pare una soluzione gradita a entrambe le parti. Solo che nessuno vuole fare il primo passo perché in ballo, manco a dirlo, ci sono parecchi milioni di euro di cui discutere. La situazione, se il Real Madrid dovesse esporsi chiaramente, potrebbe comunque sbloccarsi molto presto (i blancos vorrebbero annunciare il nuovo mister entro l'inizio del Mondiale) anche se, nel frattempo, non è da escludere l'ipotesi interna che porta al nome di Guti, attualmente allenatore delle giovanili del Real.