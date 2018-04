Real Madrid: 70 milioni e Morata per Aubameyang

29 marzo 2016

Si profila un clamoroso intreccio di mercato sull'asse Torino-Madrid-Dortmund. Protagonisti Alvaro Morata e Pierre-Emerick Aubameyang. Il Real sfrutterebbe il diritto di recompra con la Juventus (30 milioni di euro), per poi usare lo spagnolo come pedina di scambio per arrivare all'attaccante del Gabon. Per convincere il Borussia Dortmund, club che vende sempre bene i suoi gioielli, Perez è pronto ad allegare un assegnato da 70 milioni di euro. Insomma un affare da 100 milioni, che farebbe diventare Aubameyang il secondo calciatore più pagato della storia dopo un altro merengue, Gareth Bale.



Aubameyang, da parte sua, continua a gettare acqua sul fuoco e si dice felice di rimanere al Borussia. " Dortmund è una città pazza per il calcio - ha detto il bomber con un trascorso anche nel Milan - Negli ultimi anni abbiamo la media spettatori più alta d'Europa. E' una città sicura e la mia famiglia si sente come a casa. Non ho mai nascosto che un giorno mi piacerebbe giocare nel Real Madrid, ma ho rinnovato il mio contratto fino al 2020. Sono molto felice qui".