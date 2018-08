Real, assalto al Psg: Neymar o Mbappé per "dimenticare" Ronaldo

23/08/2018

A Madrid sperano ancora nel grande colpo. Dopo l'addio a Ronaldo, il Real non ha ancora colmato il vuoto lasciato dalla partenza di CR7 e, stando ad As e Marca, entro il 31 agosto Florentino Perez starebbe cercando di regalare ai tifosi dei Blancos uno tra Mbappé e Neymar . Tutto dipenderà dalle possibili sanzioni dell'Uefa al Psg per le violazioni al Fair Play finanziario e dalla necessità di saldare al Monaco la rata di 180 mln per il francese.

La riapertura del fascicolo sul club parigino, dunque, potrebbe portare a un clamoroso colpo di scena sul mercato. Numeri alla mano, infatti, sulla testa del Psg pende ancora la spada dell'Uefa, che fino al 30 agosto potrebbe decidere di sanzionare la società francese per aver violato le regole del Fair Play finanziario. Una situazione che metterebbe a rischio le posizioni di Mbappé e Neymar, i due gioielli portati a Parigi a carissimo prezzo. Nel dettaglio, stando ad As, sarebbe soprattutto il francese a ingolosire il Real. Già, perché entro lunedì il Psg dovrà saldare al Monaco la rata di 180 milioni per acquistare a titolo definitivo l'attaccante. Diversamente, a fine prestito, Kylian tornerà nel Principato, alimentando i sogni dei Blancos. Aiutato da un'eventuale sanzione dell'Uefa al Psg, il Real potrebbe avere infatti la strada spianata per bussare alla porta del Monaco con una valigia di soldi per portare a Madrid Mbappé e far dimenticare CR7.



Dalle colonne di Marca, però, arriva un'altra versione. Stando al quotidiano spagnolo, il rischio di sanzioni dell'Uefa per il Psg sarebbe minimo e, se anche dovesse arrivare una punizione, i parigini avrebbero tutto il tempo per risanare la situazione dei conti e saldare senza problemi il riscatto di Mbappé. Opzione che aprirebbe invece le porte a una possibile cessione di Neymar. Per il brasiliano il Psg chiede 250 milioni, cifra che i Blancos potrebbero versare mettendo mano alla "riserva" di 300 milioni accumulati grazie agli attivi fatti registrare negli ultimi cinque anni.



Tutto al netto di colpi di scena in casa Psg, che nel frattempo non sembra minimamente impensierito dall'Uefa o dal Fair Play finanziario. Paradossalmente, infatti, secondo i catalani il club parigino negli ultimi giorni avrebbe presentato un'offerta di 90 milioni di euro per Rakitic, mettendo in dubbio qualsiasi necessità di vendere i gioielli Neymar o Mbappé.