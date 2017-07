Real, accordo col Monaco per Mbappé: affare monstre da 180 milioni

25 luglio 2017

Nell'estate dei grandi colpi, dalle colonne di Marca arriva una notizia bomba di mercato. Il Real Madrid avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il Monaco per il trasferimento in Spagna di Kylian Mbappé. Un affare monstre complessivo da circa 180 milioni di euro (160 + 20 di bonus). Se dovesse concretizzarsi, si tratterebbe dell'acquisto più caro della storia del calcio. Per il 18enne è pronto un contratto di sei anni da 7 mln netti a stagione.