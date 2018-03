Real, 400 milioni per strappare Neymar al Psg. E Dani Alves "chiama" Dybala

10 marzo 2018

A meno di un anno dal mega trasferimento a Parigi, dunque, O'Ney sembra essersi già pentito di aver scelto la Ligue 1. Un malessere che, secondo indiscrezioni, pare sia giunto già forte e chiaro ad alcuni ex compagni e ai dirigenti del Barcellona e Real Madrid. Il problema però è il prezzo. Per salutare il brasiliano, infatti, il Psg sicuramente non farà sconti e vorrà ottenere una ricca plusvalenza. E si parla di cifre enormi. Stando ad As, i Blancos avrebbero già abbozzato un'offerta monstre di circa 400 milioni per convincere Nasser Al Khelaifi a liberare il campione brasiliano. Operazione possibile, confermata anche dalla parole di Zidane: "Quando il Real pagò 70 milioni per me sembrava una pazzia. Dieci anni dopo sono stati 222 milioni e tra dieci anni o forse meno saranno 400 milioni. Neymar è fortissimo e migliorerebbe qualsiasi squadra". Ma il Real non è l'unica destinazione possibile per il brasiliano. Stando ad altre fonti, infatti, Neymar preferirebbe tornare a indossare la maglia blaugrana. Il Barcellona però pare abbia accolto con una certa fredezza questa possibilità dopo il velenoso addio. L'asta per Neymar è appena iniziata.