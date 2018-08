Psg, scoglio Mbappé: riscatto in dubbio, il Real Madrid studia il grande colpo

22/08/2018

Kylian Mbappè corre così veloce che potrebbe uscire dai radar del Psg. Il club campione di Francia, infatti, sta incontrando dei problemi nel riscattare il fuoriclasse francese. La voce clamorosa giunge dalla Spagna: secondo quando riportato dal Chiringuito, i paletti imposti dal Fair Play Finanziario stanno mettendo in seria difficoltà i parigini che entro il prossimo 27 agosto devono versare 180 milioni di euro al Monaco per acquisire il cartellino dell'attaccante campione del mondo a titolo definitivo dopo una stagione di prestito. Il Real Madrid osserva ed è pronto al blitz.

I blancos, alla ricerca di un sostituto di sua maestà Cristiano Ronaldo, non possono rimanere indifferenti di fronte alla clamorosa possibilità di arrivare al numero 10 della Nazionale campione del Mondo. Florentino Perez ha da sempre nel mirino soprattutto Neymar, ma il brasiliano è rimasto legato a doppio filo al Psg che per lui, solo dodici mesi fa, aveva fatto l'investimento più importante della storia del calcio (222 milioni). Il Mondiale, però, è servito per mostrare di che pasta è fatto Mbappé. Un autentico fuoriclasse in grado di far impazzire tanto il Parco dei Principi quanto il Bernabeu. Il Psg, però, ovviamente non vorrà farselo scappare. Il 27 agosto, però, si avvicina, e il Monaco attende ancora una montagna di soldi.