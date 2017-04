Psg, Matuidi verso l'addio: la Juve ci riprova

3 aprile 2017

La Juventus torna alla carica per Blaise Matuidi , in scadenza nel giugno 2018 e sempre più desideroso di lasciare Parigi dopo che il Psg gli ha offerto un rinnovo del contratto al ribasso. Ne è certo 'Le Parisien', che riporta di un certo malumore del centrocampista francese escluso a sorpresa dall'11 titolare nella finale di Coppa di Lega contro il Monaco. I bianconeri, vicinissimi in estate, proveranno il colpaccio.

"Certi amori non finiscono" cantava Antonello Venditti e quello tra la Juve e Matuidi potrebbe presto riaccendersi. Dopo l'esclusione dalla finale di Coppa di Francia, che si aggiunge alla dolorosissima eliminazione dalla Champions League e a un rapporto mai idilliaco con Emery, Matuidi ha deciso di porre fine alla sua lunga avventura al Psg. A quasi 30 anni, il centrocampista francese si è sentito offrire dal presidente Nasser Al-Khelaifi un rinnovo a una cifra inferiore a quanto percepisce ora (quasi 800mila euro lordi al mese), cosa che non ha fatto piacere né a lui, tantomeno al suo agente Mino Raiola.



Una frattura della quale è pronta ad approfittarne la Juventus. Marotta aveva già in pugno il francese, con cui aveva trovato un accordo triennale ed era pronto a versare nelle casse parigine 25 milioni di euro. Poi la marcia indietro del Psg, che a pochi giorni dalla chiusura lo aveva tolto dal mercato con la promessa del rinnovo. Ma il rinnovo non c'è stato e ora Matuidi si candida a diventare uno dei pezzi pregiati della sessione estiva.