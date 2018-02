Psg, Lucas Moura venduto perché dava notizie alla stampa

2 febbraio 2018

Lucas Moura e Ben Arfa, quest'ultimo però rimasto a Parigi, perché gli spioni di casa Psg erano evidentemente due. Quindi una cessione non tecnica o economica, ma disciplinare. Un modo per riportare la pace, o una apparente pace, all'interno della squadra. Se poi effettivamente i segreti del Psg passavano direttamente dallo spogliatoio alle prime pagine dei giornali per colpa del brasiliano lo scopriremo presto. O se ne accorgerà, altrettanto in fretta, il Tottenham. Per l'eventuale gioia dei tabloid inglesi.