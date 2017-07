Psg in trincea: silenzio su Neymar. Cavani: "È un giocatore fantastico"

25 luglio 2017

Conferenza stampa quasi surreale per il Psg, negli Stati Uniti alla vigilia del match di ICC con la Juventus (in diretta su Premium Sport HD alle ore 03.05 giovedì 27 luglio). In sala stampa si presentano Unai Emery e Edinson Cavani. I rumors dicevano che il Psg aveva dato indicazione di non rivolgere ai due domande su Neymar. Detto, ma non fatto. Prima domanda al tecnico è sul brasiliano. La risposta, però, completamente evasiva: "Siamo qui per giocare, dobbiamo parlare del presente. Il club sta lavorando benissimo".



Meno abile nel dribbling Cavani: "Se mi piacerebbe giocare con Neymar? Certo, perché è un giocatore fantastico. Ma è una risposta che si dà quando si parla di grandi campioni. Non so chi arriverà, sono questioni di mercato che non mi riguardano. Per me i miei compagni sono i migliori e i più forti".