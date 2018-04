Psg, Ibrahimovic: "Per adesso, la prossima stagione non sarò qui"

13 marzo 2016

La festa e la gioia per un titolo da record, il quarto consecutivo, è durata solo qualche ora in casa Psg. Poi sono arrivate le parole di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, intervistato da BeIN Sport, ha spiegato: "Amo i tifosi e l'ambiente qui, mi trovo benissimo. Però, per il momento, nella prossima stagione non sarò qui. Ho ancora un mese e mezzo qui e sono felice di esserci. Non so cosa accadrà l'anno prossimo, ma per adesso so che non sarò qui".